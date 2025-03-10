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10 березня 2025, 14:37

Оператори БПЛА "Тайфун" показали, як нищать росіян та техніку

10 березня 2025, 14:37
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фото: Окремий загін безпілотних систем Тайфун НГУ
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На Покровському напрямку за останній час бійці "Тайфуну" успішно знищили ворожу техніку, укриття противника разом із живою силою, а також ліквідували значну кількість окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України "Тайфун".

Як зазначають у загоні, удари були точними, а кожен запуск дрона — це ще один крок до очищення української землі від загарбників.

"Наші екіпажі безпілотників працюють безперервно, виявляючи та знищуючи техніку й живу силу противника. Цього разу нам вдалося ліквідувати кілька важливих цілей, зокрема техніку, яку ворог ховав в укритті. Вони намагаються сховатися, але ми їх знаходимо і знищуємо. Жоден окупант не залишиться безкарним", — зазначив офіцер розвідки загону "Тайфун" на псевдо Алекс.

Як відомо, одним із найвизначніших досягнень загону "Тайфун" стало знищення одного з елементів комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" вартістю в понад 200 мільйонів доларів. Ця успішна операція відбулася в середині листопада минулого року на Покровському напрямку.

Долучитися до загону "Тайфун" НГУ можна за посиланням.

Нагадаємо, бійці "Сталевого Кордону" знищили на Сумському напрямку три ворожі квадроцикли.

БПЛА оператор дронів НГУ Тайфун техніка російська армія росіяни
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