Оператори БПЛА "Тайфун" показали, як нищать росіян та техніку

фото: Окремий загін безпілотних систем Тайфун НГУ

На Покровському напрямку за останній час бійці "Тайфуну" успішно знищили ворожу техніку, укриття противника разом із живою силою, а також ліквідували значну кількість окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України "Тайфун".

Як зазначають у загоні, удари були точними, а кожен запуск дрона — це ще один крок до очищення української землі від загарбників.

"Наші екіпажі безпілотників працюють безперервно, виявляючи та знищуючи техніку й живу силу противника. Цього разу нам вдалося ліквідувати кілька важливих цілей, зокрема техніку, яку ворог ховав в укритті. Вони намагаються сховатися, але ми їх знаходимо і знищуємо. Жоден окупант не залишиться безкарним", — зазначив офіцер розвідки загону "Тайфун" на псевдо Алекс.

Як відомо, одним із найвизначніших досягнень загону "Тайфун" стало знищення одного з елементів комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" вартістю в понад 200 мільйонів доларів. Ця успішна операція відбулася в середині листопада минулого року на Покровському напрямку.

Долучитися до загону "Тайфун" НГУ можна за посиланням.

Нагадаємо, бійці "Сталевого Кордону" знищили на Сумському напрямку три ворожі квадроцикли.