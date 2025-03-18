Мінус 1560 окупантів і 20 ББМ: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
За минулу добу, 17 березня, російська армія втратила на війні проти України 1560 солдатів, 20 бойових броньованих машин і 42 артсистеми
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на одному з напрямків фронту бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.
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