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20 березня 2025, 14:14

Олена Шуляк: Держава інвестує мільйони в створення освітньої бази для реформи старшої школи

20 березня 2025, 14:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Як зміниться старша школа з 2027 року

Держава зараз посилено працює над створенням серйозної освітньої бази для реформи старшої школи та вкладає в цей напрямок мільйонні інвестиції.

Про це повідомила народний депутат і голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Реформа старшої школи проходитиме в межах Нової української школи та має розпочатися з вересня 2027 року. Вона передбачає запровадження 12-річної системи освіти, де учні 10-12 класів самостійно обиратимуть профіль навчання та поглиблено вивчатимуть відповідні предмети. Водночас усе, що пов'язано з вивченням української мови та літератури, історії України, англійської мови та математики, фізичної культури й "Захисту України", залишатиметься обов'язковим.

Для вибору предметів чи курсів держава вже почала розробляти відповідні навчальні програми, а також створить профільні академічні ліцеї. Це будуть переважно великі заклади освіти з кількома паралелями старших класів, де учнів можна буде об'єднати в групи для вивчення різних предметів. Що більше їх на паралелі, то ширший вибір предметів можна запропонувати. У партії "Слуга Народу" пояснюють, що це особливо актуально для шкіл у селах і невеликих містечках, де нині замала кількість учнів не дає змоги організувати справжнє профільне навчання.

Держава, як наголошують у політичній силі, вже почала поступово забезпечувати заклади освіти обладнанням для навчальних кабінетів і лабораторій, які стануть необхідними для реформи.

"Навіть у час війни держава продовжує дбати про нормальне та стабільне функціонування більшості сфер життя суспільства. Особливо це стосується освіти – її якості, доступності та комфортності для дітей. Для Президента Володимира Зеленського, всієї команди влади, зокрема й партії "Слуга Народу", цей напрямок залишається в фокусі уваги. На нього виділено мільярди гривень у 2025 році й виділятиметься надалі, щоб створити всі умови та можливості, засоби й технології для забезпечення профілювання в межах реформи. Політична сила на центральному рівні в парламенті, наші фракції в місцевих радах по всій країні завжди підтримували та будуть підтримувати всі рішення, що стосуються покращення навчального процесу", – наголосила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона додала, що нещодавно уряд уже розподілив 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Загалом, варто зазначити, за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу" й нардеп Олена Шуляк заявляла, що в 2025 році педагоги в українських школах отримують надбавки в 1000 грн "на руки". Вже з вересня, тобто з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Загалом педагоги на повній ставці за рік додатково отримають 16 тис. грн.

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