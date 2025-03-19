Цього року держава придбає житло для 120 великих прийомних сімей – Олена Шуляк

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Цьогоріч держава виділяє 833 млн грн на купівлю житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) – родин, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" та народний депутат Олена Шуляк.

"Будинок – це не просто стіни та дах. Це відчуття безпеки, місце, де тебе люблять і чекають. Для багатьох із нас це природна даність. Але для тисяч дітей, які залишилися без родини, це шанс отримати новий початок, шанс на дитинство, де є турбота, а не самотність. Дитячий будинок сімейного типу – це не інтернат, не холодна установа з ліжками в ряд, а справжня сім’я. Родина, яка бере на виховання від 5 до 10 дітей, даючи їм любов, підтримку та можливість жити поруч із братами та сестрами, яких не можна розлучати. Тому для Президента України Володимира Зеленського, уряду, парламенту, партії "Слуга Народу" важливо підтримати такі родини, для яких держава виділяє субвенції на житло, бо сім’я, яка готова прийняти кількох дітей, повинна мати дім, де є місце для всіх", – зазначає Олена Шуляк.

Насамперед житло придбають для тих родин, для яких не встигли купити будинки наприкінці минулого року, коли після атаки на державні реєстри угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились; для тих сімей, які планують створити ДБСТ у 2025 році; тих, що стали вимушеними переселенцями та тих родин, які повертаються з евакуації та хочуть знову будувати життя в Україні.

Із 2019 року, як повідомили в партії "Слуга Народу", держава придбала чи облаштувала 138 будинків для багатодітних прийомних сімей в Україні.

"Дитинство не має бути про страх і невідомість. Дитинство має бути про тепло, любов і спільні сімейні обіди. Кожен будинок, придбаний для ДБСТ – це ще одна історія з хорошим фіналом", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", цього року вже понад 5 тис. сімей переселенців отримали компенсації у вигляді житлових сертифікатів на купівлю нового помешкання за державною програмою "єВідновлення". Ще 5 тис. родин ВПО мають отримати такі компенсації протягом року.