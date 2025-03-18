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18 березня 2025, 15:40

У Києві відкрили перший в Україні Музей математики "Кубоїд"

18 березня 2025, 15:40
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фото: Офіс Президента
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В Україні створено перший інтерактивний Музей математики "Кубоїд". Це стратегічний освітній проєкт, покликаний зробити математику захопливою, доступною та цікавою

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки, передає RegioNews.

Зазначаться, що над створенням цього простору розпочали роботу ще у 2021 році.

Музей математики та його освітня програма для дітей і вчителів допоможуть подолати значні освітні втрати, спричинені війною та системними проблемами у вивченні математики.

За даними Міносвіти, 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики за результатами PISA–2022. Середній бал НМТ 2024 року з математики — 132.5 — найнижчий серед обов'язкових предметів. Лише 36% учителів математики, які проходили сертифікацію, змогли підтвердити свої знання.

"Подолання освітніх втрат є критично важливим для майбутнього України, адже без якісної математичної підготовки країна ризикує втратити інженерів, архітекторів, проєктувальників та інших спеціалістів, потрібних для відбудови держави", — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Музей математики поєднує шість тематичних і чотири навчальні зони для школярів і педагогів, а також 120 інтерактивних експонатів.

Музей пропонуватиме такі можливості:

для учнів:

  • осягати теорію через дотик і взаємодію з експонатами;
  • долати прогалини у знаннях завдяки спеціальним онлайн-програмам, що розробили педагоги й науковці;
  • розвивати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви.

для вчителів:

  • спеціальні курси й тренінги з упровадження інтерактивних методик у навчанні;
  • простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів;
  • професійне середовище для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Наразі простір працюватиме в тестовому режимі.

Першими доступ до музею отримають школи, учні яких цього року здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Під час тестового періоду відбудуться перші заняття для дітей та педагогів. А вже з 1 травня Музей математики стане доступним для всіх охочих.

Квитки до музею будуть доступними на сайті з 18 березня.

Нагадаємо, в Україні назика фахівців зможе отримати надбавку до зарплати. Фактором стане рівень володіння англійської мови.

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