06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 14:14

Елена Шуляк: Государство инвестирует миллионы в создание образовательной базы для реформы старшей школы

20 марта 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Как изменится старшая школа с 2027 года

Государство сейчас упорно работает над созданием серьезной образовательной базы для реформы старшей школы и вкладывает в это направление миллионные инвестиции.

Об этом сообщила народный депутат и глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Реформа старшей школы будет проходить в рамках Новой украинской школы и должна начаться с сентября 2027 года. Она предусматривает введение 12-летней системы образования, где учащиеся 10-12 классов будут самостоятельно выбирать профиль обучения и углубленно изучать соответствующие предметы. В то же время, все, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и "Защиты Украины", будет оставаться обязательным.

Для выбора предметов или курсов государство уже начало разрабатывать соответствующие учебные программы, а также создаст профильные академические лицеи. Это будут преимущественно большие учебные заведения с несколькими параллелями старших классов, где учащихся можно будет объединить в группы для изучения различных предметов. Чем больше их на параллели, тем более широкий выбор предметов можно предложить. В партии "Слуга Народа" объясняют, что это особенно актуально для школ в селах и небольших городках, где ныне малое количество учеников не позволяет организовать настоящее профильное обучение.

Государство, как отмечают в политической силе, уже начало постепенно обеспечивать учебные заведения оборудованием для учебных кабинетов и лабораторий, которые станут необходимыми для реформы.

"Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и комфортности для детей. Для Президента Владимира Зеленского, всей команды власти, в том числе партии "Слуга Народа", это направление остается в фокусе внимания. На него выделены миллиарды гривен в 2025 году и будут выделяться в дальнейшем, чтобы создать все условия и возможности, средства и технологии для обеспечения профилирования в рамках реформы. Политическая сила на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса", – подчеркнула глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Она добавила, что недавно правительство уже распределило 500 млн грн на материально-техническое оснащение школ. В целом стоит отметить, за последние два года финансирование реформы Новой украинской школы увеличилось на 50%.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк заявляла, что в 2025 году педагоги в украинских школах получают надбавки в 1000 грн "на руки". Уже с сентября, то есть с начала нового учебного года, эта сумма вырастет вдвое – до 2000 грн каждому учителю. В общей сложности педагоги на полной ставке за год дополнительно получат 16 тыс. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Елена Шуляк школа реформа финансирование старшая школа обучение ученики
В этом году государство приобретет жилье для 120 больших приемных семей – Елена Шуляк
19 марта 2025, 12:28
В Киеве открыли первый в Украине Музей математики "Кубоид"
18 марта 2025, 15:40
В Киеве заявление на поступление в первый класс можно подать онлайн: когда заработает нововведение
06 марта 2025, 15:45
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
20 марта 2025, 15:30
Чатбот "еВорог": украинцы уже прислали более 600 тысяч сообщений
20 марта 2025, 15:10
Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция
20 марта 2025, 15:10
Украинскую модель, пропавшую 10 дней назад в ОАЭ, нашли в тяжелом состоянии
20 марта 2025, 14:49
Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
20 марта 2025, 14:39
Ударил ножом знакомого: 44-летний житель сядет на 8 лет
20 марта 2025, 14:21
В Закарпатье пограничники обнаружили пластиковую бочку, которой злоумышленники пытались доставить в ЕС партию медикаментов и сигарет
20 марта 2025, 13:59
Партизаны "АТЕШ" нашли секретный склад россиян в Луганске
20 марта 2025, 13:56
В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и Доброполья
20 марта 2025, 13:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Анна Маляр
Иван Киричевський
Все блоги »