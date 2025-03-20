Елена Шуляк: Государство инвестирует миллионы в создание образовательной базы для реформы старшей школы

Государство сейчас упорно работает над созданием серьезной образовательной базы для реформы старшей школы и вкладывает в это направление миллионные инвестиции.

Об этом сообщила народный депутат и глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Реформа старшей школы будет проходить в рамках Новой украинской школы и должна начаться с сентября 2027 года. Она предусматривает введение 12-летней системы образования, где учащиеся 10-12 классов будут самостоятельно выбирать профиль обучения и углубленно изучать соответствующие предметы. В то же время, все, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и "Защиты Украины", будет оставаться обязательным.

Для выбора предметов или курсов государство уже начало разрабатывать соответствующие учебные программы, а также создаст профильные академические лицеи. Это будут преимущественно большие учебные заведения с несколькими параллелями старших классов, где учащихся можно будет объединить в группы для изучения различных предметов. Чем больше их на параллели, тем более широкий выбор предметов можно предложить. В партии "Слуга Народа" объясняют, что это особенно актуально для школ в селах и небольших городках, где ныне малое количество учеников не позволяет организовать настоящее профильное обучение.

Государство, как отмечают в политической силе, уже начало постепенно обеспечивать учебные заведения оборудованием для учебных кабинетов и лабораторий, которые станут необходимыми для реформы.

"Даже во время войны государство продолжает заботиться о нормальном и стабильном функционировании большинства сфер жизни общества. Особенно это касается образования – его качества, доступности и комфортности для детей. Для Президента Владимира Зеленского, всей команды власти, в том числе партии "Слуга Народа", это направление остается в фокусе внимания. На него выделены миллиарды гривен в 2025 году и будут выделяться в дальнейшем, чтобы создать все условия и возможности, средства и технологии для обеспечения профилирования в рамках реформы. Политическая сила на центральном уровне в парламенте, наши фракции в местных советах по всей стране всегда поддерживали и будут поддерживать все решения, касающиеся улучшения учебного процесса", – подчеркнула глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Она добавила, что недавно правительство уже распределило 500 млн грн на материально-техническое оснащение школ. В целом стоит отметить, за последние два года финансирование реформы Новой украинской школы увеличилось на 50%.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк заявляла, что в 2025 году педагоги в украинских школах получают надбавки в 1000 грн "на руки". Уже с сентября, то есть с начала нового учебного года, эта сумма вырастет вдвое – до 2000 грн каждому учителю. В общей сложности педагоги на полной ставке за год дополнительно получат 16 тыс. грн.