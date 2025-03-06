У Києві заяву на вступ до першого класу можна подати онлайн: коли запрацює нововведення

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У Києві з 1 квітня стартує прийом заяв до перших класів, який триватиме до 31 травня

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Цьогоріч батьки вперше мають можливість подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи".

Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Основним критерієм зарахування до першого класу є проживання дитини в мікрорайоні, де знаходиться школа.

Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у визначені школою терміни.

Жодних додаткових умов для першочергового зарахування не передбачено. Благодійні внески у фонди, що співпрацюють зі школами, є добровільними та не впливають на вступ. Будь-які пропозиції щодо "оплати місця" розцінюються як корупція, наголошують у КМДА.

Зазначається, що в 2023/2024 навчальному році до перших класів у Києві було зараховано 23,9 тисячі дітей, у 2024/2025 – 20,7 тисячі першокласників.

Очікується, що 1 вересня 2025 року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів.

Нагадаємо, 19-річна американка подала до суду на місто, школу та вчителів через неякісну освіту.