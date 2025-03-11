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11 березня 2025, 10:56

Більшість українців вважають, що метою Росії є знищення України

11 березня 2025, 10:56
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фото: ілюстративне
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Українці назвали головну мету РФ у війні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані опитування КМІС.

Близько 66% опитаних вважають, що метою РФ є знищення України і українців. Зокрема, 28% переконані, що росіяни хочуть або здійснити фізичний геноцид українців, а 38% - захопити всю / більшість території України та знищити українську державність і націю.

Ще 14% вважають, що країна-агресорка хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд.

Вважають, що РФ хоче захопити увесь Донбас, Херсонську і Запорізьку області - 7%.

Таким чином, 87% респондентів вважають, що Кремль не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Ще 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про нові втрати РФ. Зокрема за минулу добу російська армія втратила на війні з Україною 1300 солдатів, 23 бойові броньовані машини і 75 артилерійських систем.

КМІС соціологи опитування війна РФ суспільство
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