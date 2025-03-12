Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів

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У Кабміні працюють над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів, – ред.). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту", – зазначив міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Міністр підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.

Як відомо, навесні 2024 року уряд заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, скільки чоловіків покинули Україну через війну.