Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
У Кабміні працюють над дозволом видачі за кордоном усім чоловікам паспортів, у яких завершується термін дії документа
Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів, – ред.). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту", – зазначив міністр національної єдності Олексій Чернишов.
Міністр підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.
Як відомо, навесні 2024 року уряд заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, скільки чоловіків покинули Україну через війну.
Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в УкраїніВсі новини »
07 березня 2025, 18:29Опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні
25 лютого 2025, 15:27Майже половина українців мають проблеми із психічним здоров'ям через війну
24 лютого 2025, 18:12
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини
12 березня 2025, 18:42На Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини
12 березня 2025, 18:42ДБР викрило на Закарпатті посадовця військової частини, який за 10 000 доларів обіцяв перевести військовослужбовця до тилу
12 березня 2025, 18:12РФ зобов'язана виплатити 3 мільйони жительці Житомирщини - рішення суду
12 березня 2025, 18:07Вдарив ножем і втік: на Дніпропетровщині чоловік напав на перехожого
12 березня 2025, 17:25З'явилися подробиці теракту в Івано-Франківську
12 березня 2025, 16:45Облив бензином і спалив живцем: на Харківщині чоловік жорстоко розправився зі співмешканкою
12 березня 2025, 16:23Пожежа на Київщині: будинок згорів вщент, є постраждалі
12 березня 2025, 15:54На Рівненщині після розпиття алкоголю чоловік до смерті побив знайомого
12 березня 2025, 15:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України