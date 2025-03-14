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14 березня 2025, 17:59

В Україні діти ветеранів та загиблих військових зможуть безкоштовно навчатися

14 березня 2025, 17:59
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фото: freepik.com
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Уряд надав можливість безкоштовно навчатися (вища та передвища освіта) дітям ветеранів та загиблих захисників

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів про реалізацію протягом півтора року експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту", – йдеться у повідомленні.

Державна допомога на навчання дітям надаватиметься таким категоріям осіб:

  • діти, що мають статус члена сімʼї загиблого захисника;
  • діти з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти учасників бойових дій;
  • діти осіб, які мають статус зниклих безвісти;
  • дітям осіб, стосовно яких встановлення факт позбавлення особистої свободи;
  • дітям осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.

Раніше повідомлялось, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону.

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