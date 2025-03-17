Стало известно, сколько украинцев вернется из-за границы после войны

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Об этом в интервью BBC сообщил министр единства Алексей Чернышев, передает RegioNews.

По его словам, после наступления безопасности, то есть прекращения или завершения войны, треть украинцев серьезно рассмотрят возвращение домой в течение шести месяцев.

Также министр отметил, что примерно 25%, возможно, 30% украинцев приняли решение остаться за границей, потому что эти люди уже интегрированы в систему рынка труда и профессионально развиваются.

"Приблизительно 70% могут вернуться при условии соответствующих изменений и развития Украины. Еще раз: 30% – после наступления безопасных и стабильных условий проживания в Украине и постепенно дополнительные 40%", - сказал министр.

По данным социологических исследований, около полумиллиона мужчин после окончания войны уедут, чтобы воссоединиться с семьями за границей.

Ранее сообщалось, сколько человек проживает в Украине по состоянию на 2025 год.