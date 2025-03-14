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Колишня депутатка Ірина Кормишкіна визнала свою провину по справі про незаконне збагачення. Серед іншого, її зобов'язали зробити донат на ЗСУ

Про це повідомляє Transparency International, передає RegioNews.

Колишня депутатка Ірина Кормишкіна визнала провину у справі про незаконне збагачення. Прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови:

щире каяття; перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ — 1 млн грн протягом 5 місяців;

"викриття один одного";

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Також під час засідання чоловік ексдепутатки Юрій Кормишкін просив дозволу виїхати за кордон, нібито на лікування травми після підриву на протитанковій міні. Однак рішення щодо цього невідоме.

Нагадаємо, наприкінці лютого депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна подала у парламенту заяву про складання повноважень. Це сталось після того, як вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. Йдеться про активи понад 20 мільйонів гривень. Також з'ясувалось, що депутатка в декларації не вказала дані про будинок й дві земельні ділянки.