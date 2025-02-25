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25 лютого 2025, 16:45

На Рівненщині в.о. мера та депутат міськради "погоріли" на хабарі в понад 1 млн грн

25 лютого 2025, 16:45
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань затримали виконувача обов'язків міського голови одного з населених пунктів Рівненщини та депутата міської ради за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews

За даними бюро, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.

В.о. міського голови діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства держпідприємства "Ліси України". Земельну ділянку планували передати особі, підконтрольній виконувачу обов’язків мера.

Фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях.

"24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину", — йдеться у повідомленні.

Виконувачу обов'язків міського голови та депутату повідомили про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Хабарникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Вінниччині депутата міськради затримали на хабарі в 100 тисяч гривень.
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