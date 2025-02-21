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21 лютого 2025, 16:18

Народна депутатка Кормишкіна подала заяву про складання повноважень

21 лютого 2025, 16:18
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фото: Facebook/Ірина Кормишкіна
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Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна (раніше – Аллахвердієва) подала у парламенту заяву про складання повноважень

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Він також нагадав, що Ірина Кормишкіна отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. Йдеться про набуття у власність активів на суму понад 20 млн грн. Окрім того, депутатка в декларації не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки.

Гончаренко уточнив, що заяву ще має розглянути Регламентний комітет, а потім буде голосування в Раді.

Що відомо про справу Ірини Кормишкіної

9 січня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні народній депутатці Ірині Кормишкіній.

До того їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Правоохоронці заявляють, ніби депутатка у 2021-2022 роках отримала у власність активи, які більш ніж на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження.

У справі про незаконне збагачення народної депутатки України Ірини Кормишкіної підозру від НАБУ і САП також отримав її чоловік.

23 жовтня минулого року Ірину Кормишкіну суд відпустив на поруки керівника парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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