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26 лютого 2025, 12:45

На Хмельниччині екскерівник прокуратури задекларував при звільненні 1 млн грн, 4 квартири, 3 авто і 7 земельних ділянок

26 лютого 2025, 12:45
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фото: ілюстративне
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Колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник задекларував при звільненні майже 1 млн грн заробітної плати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на декларації посадовця.

Крім зазначеної суми, колишній очільник задекларував житловий будинок, чотири квартири, три автомобілі та сім земельних ділянок.

В обласній прокуратурі зазначили, що кошти, отримані та відображені в його декларації на сайті НАЗК у січні 2025 року, - це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні роки.

У прокуратурі також наголосили, що Олексій Олійник наразі не обіймає посади прокурора.

Нагадаємо, в Тернопільській області судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.

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