На Хмельниччині екскерівник прокуратури задекларував при звільненні 1 млн грн, 4 квартири, 3 авто і 7 земельних ділянок
Колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник задекларував при звільненні майже 1 млн грн заробітної плати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на декларації посадовця.
Крім зазначеної суми, колишній очільник задекларував житловий будинок, чотири квартири, три автомобілі та сім земельних ділянок.
В обласній прокуратурі зазначили, що кошти, отримані та відображені в його декларації на сайті НАЗК у січні 2025 року, - це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні роки.
У прокуратурі також наголосили, що Олексій Олійник наразі не обіймає посади прокурора.
Нагадаємо, в Тернопільській області судитимуть працівників ТКЦ, які заробляли на військовозобов'язаних до 150 тисяч доларів на місяць.