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26 лютого 2025, 13:17

У родини депутата Київради знайшли майно на 250 млн грн

26 лютого 2025, 13:17
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фото: vechirniy.kyiv.ua
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Родина депутата Київради Олександра Плужника має майно на близько 6 млн доларів або майже 250 млн грн за поточним обмінним курсом

Як передає RegioNews, про це повідомляє hromadske.

Як стало відомо, у власності родини посадовця є елітний маєток біля озера, 11 квартир у престижних районах Києва та Одеси, престижні автомобілі та близько тисячі квадратних метрів комерційної нерухомості.

Цікаво, що у декларації депутата вказані лише будинок і ділянка у Кременчуці, орендоване авто та мотоцикл.

Нагадаємо, у 90-х Олександр Плужник працював у правоохоронних органах. Упродовж 2016-2019 років, обіймав посаду радника голови "Київміськбуду", а у 2020 році став депутатом Київради. Протягом останніх років він задекларував близько 20 млн гривень доходу від підприємницької діяльності. Джерело цих надходжень він пояснив журналістам одним словом: "Консультування".

Як повідомлялось, в Хмельницькій області екскерівник прокуратури задекларував при звільненні 1 млн грн, 4 квартири, 3 авто і 7 земельних ділянок.

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