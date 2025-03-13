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13 березня 2025, 18:03

Фінляндія оголосила 28-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

13 березня 2025, 18:03
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фото: Міністерство оборони України
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Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Фінляндія продовжує системно підтримувати Україну і оголосила про новий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це вже 28-й пакет підтримки, який зміцнює нашу обороноздатність та посилює можливості українських Сил оборони", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим підписали Меморандум про взаєморозуміння в галузі співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ Україні до своїх супутникових знімків.

Як відомо, напередодні Радник президента США з національної безпеки Майк Волц підтвердив відновлення безпекової допомоги для України після переговорів у Саудівській Аравії.

Україна Міноборони ЗСУ меморандум Фінляндія військова допомога співпраця
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