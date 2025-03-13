Фінляндія оголосила 28-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

фото: Міністерство оборони України

Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Фінляндія продовжує системно підтримувати Україну і оголосила про новий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це вже 28-й пакет підтримки, який зміцнює нашу обороноздатність та посилює можливості українських Сил оборони", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим підписали Меморандум про взаєморозуміння в галузі співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ Україні до своїх супутникових знімків.

Як відомо, напередодні Радник президента США з національної безпеки Майк Волц підтвердив відновлення безпекової допомоги для України після переговорів у Саудівській Аравії.