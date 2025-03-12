Народний депутат Костенко спростував інформацію про вихід українських військових із Суджі

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Поблизу міста Суджа Курської області тривають бої між російською та українською арміями. Інформація про вихід Сил оборони із населеного пункту не відповідає дійсності

Як передає RegioNews, про це заявив народний депутат України Роман Костенко, повідомляє Еспресо.

За словами нардепа, він вранці 12 березня розмовляв з бійцями, які там перебувають. Вони не підтверджують нашого повного виходу із Суджі.

"Там є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої, росіяни там контролюють певну територію. Але інформація про те, що наші повністю вийшли з Суджі, станом там на дві години назад в мене немає", - заявив Костенко.

Він зазначив, що ситуація у тому районі залишаться складною – російські війська намагаються витіснити ЗСУ. Своєю чергою українське командування намагається стабілізувати та відновити ситуацію, а також залучати нові резерви.

Нагадаємо, у ніч на 12 березня РФ атакувала Україну балістикою та понад сотнею ударних дронів.