Україна залишилась без далекобійних ракет ATACMS
В Україні ймовірно вже закінчилася далекобійні балістичні ракети ATACMS
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на американське інформагентство Associated Press.
"У середу офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS. За словами американського чиновника і українського депутата в комітеті з питань оборони, в Україні закінчилися ці ракети", - йдеться у повідомленні агентства.
Подейкують, що загалом США надали Україні кілька десятків таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня поточного року.
Зазначимо, американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.
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