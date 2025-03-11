Фото: ОП

Радник президента США з нацбезпеки прокоментував результати переговорів США та України у Джидді. Він зазначив, що Трамп вирішив відновити, зокрема, обмін розвідданими

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц підтвердив відновлення безпекової допомоги США для України після переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, таке рішення ухвалив президент Дональд Трамп. Зокрема, йдеться про озброєння в рамках програми PDA (в рамках цієї програми озброєння надається безпосередньо із запасів США).

"Президент вирішив скасувати паузу в наданні допомоги і в нашій безпековій допомозі Україні в майбутньому, і це вступає в силу негайно", - заявив Волц.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України говорили про результати переговорів у Саудівській Аравії. Зазначалось, що Україна висловлює готовність щодо пропозиції запровадити 30-денний режим припинення вогню за умови, якщо його прийме також російська сторона. При цьому США негайно відновлюють безпекову допомогу Україні.