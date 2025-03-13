Финляндия объявила 28-й пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

фото: Министерство обороны Украины

Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн евро

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских сил обороны", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно в финской оборонной промышленности для передачи Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым был подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет доступ Украине к своим спутниковым снимкам.

Как известно, накануне Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц подтвердил возобновление помощи для Украины после переговоров в Саудовской Аравии.