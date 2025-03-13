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13 марта 2025, 18:03

Финляндия объявила 28-й пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

13 марта 2025, 18:03
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фото: Министерство обороны Украины
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Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн евро

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских сил обороны", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно в финской оборонной промышленности для передачи Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым был подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет доступ Украине к своим спутниковым снимкам.

Как известно, накануне Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц подтвердил возобновление помощи для Украины после переговоров в Саудовской Аравии.

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