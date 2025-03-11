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У Польщі оголосили про нову важливу допомогу для України. Йдеться про термінали Starlink для зв'язку на фронті

Про це повідомляє Міністерство цифровізації Польщі, передає RegioNews.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про нову допомогу Україні. Йдеться про купівлю ще 5 тисяч терміналів Starlink. Він також зазначив, що Польща вже передала Україні загалом 30 тисяч таких терміналів.

"Ми купуємо Starlink для того, щоб забезпечити інтернет в Україні, оскільки це має стратегічне значення. Український фронт без зв’язку впав би, а Польщі вигідно утримувати його якомога далі від Варшави", - зазначив міністр.

Довідка. Термінали супутникового зв'язку Starlink від компанії Space X активно використовують українські військові на фронті. Зокрема, це допомагає мати зв'язок на передовій. Також завдяки цим термінам українські захисники можуть здійснювати координацію, контролювати оперативну обстановку