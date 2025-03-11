14:23  11 березня
У Венеції український військовий врятував пораненого туриста
13:10  11 березня
На Одещині невідомі обікрали могили захисників
13:59  11 березня
На Чернігівщині діти провалились під кригу: поліція розповіла подробиці трагедії
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 21:15

Польща передасть Україні ще більше терміналів Starlink

11 березня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Польщі оголосили про нову важливу допомогу для України. Йдеться про термінали Starlink для зв'язку на фронті

Про це повідомляє Міністерство цифровізації Польщі, передає RegioNews.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про нову допомогу Україні. Йдеться про купівлю ще 5 тисяч терміналів Starlink. Він також зазначив, що Польща вже передала Україні загалом 30 тисяч таких терміналів.

"Ми купуємо Starlink для того, щоб забезпечити інтернет в Україні, оскільки це має стратегічне значення. Український фронт без зв’язку впав би, а Польщі вигідно утримувати його якомога далі від Варшави", - зазначив міністр.

Довідка. Термінали супутникового зв'язку Starlink від компанії Space X активно використовують українські військові на фронті. Зокрема, це допомагає мати зв'язок на передовій. Також завдяки цим термінам українські захисники можуть здійснювати координацію, контролювати оперативну обстановку

Україна Польща Starlink
"Ми надсилаємо чіткий сигнал Путіну": Данія згодна відправити в Україну миротворців
10 березня 2025, 21:45
Україна підписала угоду з виробником системи ППО IRIS-Т: постачання зросте втричі
10 березня 2025, 06:02
Франція оголосила нову військову допомогу Україні: профінансують із заморожених російських активів
09 березня 2025, 10:40
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Майор ДСНС із Миколаєва стала учасницею відомого кулінарного шоу "МастерШеф"
11 березня 2025, 21:00
Тиша на в небі і на морі: Зеленський зробив заяву після переговорів США та України у Джидді
11 березня 2025, 20:45
Відновлення допомоги США та припинення вогню: результати зустрічі України та США в Саудівській Аравії
11 березня 2025, 20:13
Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: постраждали 3 людей
11 березня 2025, 20:05
"Фантастичні новини для людства": у Держдепі США в захваті від переговорів з Україною
11 березня 2025, 20:01
Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Півдні та Півночі
11 березня 2025, 19:40
Ускладнює Трампу роботу: у Путіна "великий апетит" на українські території - ЗМІ
11 березня 2025, 19:33
В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунав вибух, — ЗМІ
11 березня 2025, 19:15
Повернулися з евакуації додому: росіяни вбили двох дітей на Донеччині, ще один підліток поранений
11 березня 2025, 18:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »