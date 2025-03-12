Maxar відновлює Україні доступ до супутникових знімків

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Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ України до своїх супутникових знімків

Про це "Мілітарному" підтвердили декілька користувачів сервісу, передає RegioNews.

Зазначається, що Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD.

Йдеться про програму, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Як відомо, напередодні Радник президента США з національної безпеки Майк Волц підтвердив відновлення безпекової допомоги для України після переговорів у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 5 березня США призупинили передачу Україні військової допомоги та перестали ділитися розвідувальними даними. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив інформацію.

Повідомлялося також, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies закрила Україні доступ до своїх супутникових знімків.