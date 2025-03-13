РФ запустила по Україні ракету та понад сотню дронів: скільки збила ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 березня Росія здійснила атаку на Україну, використавши балістичну ракету Іскандер-М, а також 117 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітатори різних моделей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів в 11 областях. Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Нагадаємо, російські військові вночі 13 березня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Загинула жінка, ще одна людина поранена.

Окрім того, окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину. В Дніпрі та області пошкоджено інфраструктурну, є постраждалі.