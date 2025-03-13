У США назвали терміни припинення вогню в Україні

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення вогню між Росією та Україною може розпочатися вже за кілька днів, якщо Кремль дасть на це згоду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The New York Times.

Американський дипломат повідомив, що якщо відповідь РФ на пропозицію місячного режиму тиші буде негативною, це буде дуже прикро, "і це дасть зрозуміти їхні наміри".

"Ось як би ми хотіли, щоб світ виглядав через кілька днів: жодна сторона не стріляє одна в одну – ні снарядами, ні ракетами, ні кулями, нічим, ніякою артилерією", - сказав Рубіо.

За його словами, бойові дії мають припинитися і розпочатися переговори.

Нагадаємо, Україна залишилась без далекобійних ракет ATACMS. Таких ракет у нас було лише кілька десятків.