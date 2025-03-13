Нічна атака на Київ: сили ППО збили 12 російських безпілотників

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Сили протиповітряної оборони вночі 13 березня знищили на підступах до Києва 12 російських безпілотників, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряна тривога цієї ночі тривала 3 години 1 хвилину.

На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Наразі інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків не надходила.

Нагадаємо, російські військові вночі 13 березня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Загинула жінка, ще одна людина поранена.

Окрім того, окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровщину. В Дніпрі та області пошкоджено інфраструктурну, є постраждалі.