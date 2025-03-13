Росія атакувала Дніпро та область: в ОВА розповіли про наслідки

фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч на 13 березня масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. В Дніпрі та області пошкоджено інфраструктурну, є постраждалі

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає RegioNews.

Станом на 07:00 відомо, що в Дніпрі на інфраструктурному об'єкті виникла пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка, вона перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

За словами Лисака, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.

Понівечена інфраструктура й у Самарівському районі. Там також виникло займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Ураження отримали багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди.

Голова ОВА додав, що вночі ворог бив по Нікопольщині: від дронів-камікадзе та артилерії потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. В одному з сіл пошкоджено господарську споруду, постраждала 64-річна жінка.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Загинула 47-річна мирна мешканка,

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам.