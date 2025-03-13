Росіяни масовано атакували Херсон: загинула жінка

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Російські військові вночі 13 березня здійснили масований артилерійський обстріл Херсону. Загинула жінка, ще одна людина поранена

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, окупанти розпочали атаку о 00:33. Протягом наступних тридцяти хвилин вибухи в Херсоні не припинялися.

У результаті артилерійського обстрілу 42-річна жінка отримала смертельні травми.

Також окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі.

"У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок. Зараз він під наглядом медиків", – зазначив Мрочко.

Після російських обстрілів частина громади Херсону без електропостачання. Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку.

Нагадаємо, в Дніпровському районі Херсона російська окупаційна армія атакувала безпілотником чоловіка, який перебував на балконі. Потерпілого ушпиталили до лікарні.