РФ запустила по Украине ракету и более сотни дронов: сколько сбило ПВО
В ночь на 13 марта Россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету Искандер-М, а также 117 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 74-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 11 областях. Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.
Напомним, российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Погибла женщина, еще один ранен.
Кроме того, кафиры атаковали беспилотниками Днепропетровщину. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие.