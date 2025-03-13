РФ запустила по Украине ракету и более сотни дронов: сколько сбило ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 марта Россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету Искандер-М, а также 117 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных моделей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 74-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 11 областях. Еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.

Напомним, российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Погибла женщина, еще один ранен.

Кроме того, кафиры атаковали беспилотниками Днепропетровщину. В Днепре и области повреждена инфраструктурная, есть пострадавшие.