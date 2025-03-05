Ілюстративне фото

Директор ЦРУ підтвердив, що допомога США для України дійсно була призупинена, як уже повідомляли в ЗМІ. Він також заявив, що чекає на відновлення співпраці

Про це розповів кореспондент Fox Business Едуард Лоуренс, передає RegioNews.

Сполучені Штати припинили постачання зброї та передачу розвідувальної інформації Україні. Це підтвердив директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф.

Він також додав, що з нетерпінням чекатиме на завершення паузи та відновлення співпраці з Україною.

"США призупинили постачання зброї та розвідданих до України у зв'язку із зустріччю в Овальному кабінеті. Реткліфф сказав, що з нетерпінням чекає на скасування паузи і роботи з Україною в напрямку миру після листа президенту", - сказав він.

Слід зазначити, що Україна та США вже обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Як повідомив радник нацбезпеки президента США Майк Волц. Він також заявив, що Дональд Трамп буде розглядати відновлення допомоги для України, якщо будуть "вжиті заходи зміцнення довіри".