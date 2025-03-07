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07 березня 2025, 10:38

Американська компанія закрила Україні доступ до своїх супутникових знімків

07 березня 2025, 10:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies припинила надавати Україні доступ до своїх супутникових знімків

Про це на умовах анонімності повідомили "Мілітарному" кілька користувачів комерційного сервісу, інформує RegioNews.

Офіційною причиною такого рішення, згідно з отриманими повідомленнями від адміністрації Maxar, став "адміністративний запит".

Проте, як пише видання, фактично відключення є наслідком рішення уряду США, яке забороняє передачу розвідувальних даних Україні.

Це обмеження було запроваджене адміністрацією президента Дональда Трампа через Державний департамент і стосується надання американськими компаніями супутникової інформації для українських користувачів.

Maxar Technologies є одним із ключових постачальників комерційних супутникових знімків для України. Завдяки їхнім даним українські користувачі могли відстежувати переміщення російських військ, а також аналізувати наслідки ударів по стратегічних об'єктах як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій Росії.

Як відомо, раніше ми писали, що Франція готова замінити США в питанні надання розвідувальної інформації Україні.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України.

Водночас він заявив, що чекає на зняття паузи після повідомлення від президента Володимира Зеленського до його американського колеги Дональда Трампа про готовність до мирних перемовин.

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