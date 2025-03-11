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Президент України розповів, що саме Київ пропонував США під час переговорів у Саудівській Аравії. Крім припинення вогню, обговорювалось питання звільнення полонених

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні 11 березня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона розуміє аргументи Києва. Він також подякував президенту США Трампу. Зокрема, підкреслив президент, українською пропозицією на зустрічі були три речі: тиша в небі (ракети, бомби, дрони), тиша на морі, а також встановлення довіри до всієї цієї ситуації. Йдеться, зокрема, про звільнення полонених.

"Сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту", - зазначив президент України.

Водночас він зазначив, що тепер свою готовність припинити або продовжити війну повинні показати в РФ.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента говорили про результати переговорів США та України. Крім припинення вогню та скасування паузи в обміні розвідданими, обговорювали майбутні зустрічі. Делегації визначать склади своїх переговорних груп і розпочинають переговори про мир.