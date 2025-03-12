Maxar восстанавливает Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет доступ Украины к своим спутниковым снимкам
Об этом "Милитарному" подтвердили несколько пользователей сервиса, передает RegioNews.
Maxar возобновляет аккаунты украинских пользователей GEGD.
Речь идет о программе, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.
Как известно, накануне Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц подтвердил возобновление помощи для Украины после переговоров в Саудовской Аравии.
Напомним, 5 марта США приостановили передачу Украине военной помощи и перестали делиться разведывательными данными. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию.
Сообщалось также, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies закрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам.