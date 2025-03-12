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12 марта 2025, 09:53

Maxar восстанавливает Украине доступ к спутниковым снимкам

12 марта 2025, 09:53
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фото: из открытых источников
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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновляет доступ Украины к своим спутниковым снимкам

Об этом "Милитарному" подтвердили несколько пользователей сервиса, передает RegioNews.

Maxar возобновляет аккаунты украинских пользователей GEGD.

Речь идет о программе, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США.

Как известно, накануне Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц подтвердил возобновление помощи для Украины после переговоров в Саудовской Аравии.

Напомним, 5 марта США приостановили передачу Украине военной помощи и перестали делиться разведывательными данными. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию.

Сообщалось также, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies закрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Украина США разведка Maxar разведывательные данные
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