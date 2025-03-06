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06 березня 2025, 06:57

У Харкові працівники ТЦК влаштували стрілянину і пошкодили авто

06 березня 2025, 06:57
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фото: ілюстративне
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У Харкові співробітники ТЦК і СП відкрили вогонь із травматичної зброї під час переслідування порушника і пошкодили його автівку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

Як зазначається, в Салтівському районі Харкова правоохоронці помітили авто Daewoo Lanos, водій якого порушив ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль, щоб виписати водію штраф. Поліція та працівники ТЦК просили чоловіка надати водійське посвідчення та військово-облікові документи, але він не відмовився це зробити і спробував втекти.

Щоб зупинити порушника працівник ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, ніхто не постраждав, але транспортний засіб зазнав пошкоджень.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Нагадаємо, ексначальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн грн.

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