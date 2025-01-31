Походи до ТЦК стануть простішими: що пропонують у Міноборони

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У Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку

Про це повідомила заступниця голови Міністерства оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За її словами, нині відомство проводить важливу реформу екстериторіальності. Тобто, якщо людина стала на облік вперше в одній області, а пізніше почала жити в іншій - вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.

"Екстериторіальність дає більше свободи, більше гнучкості. Ти не маєш їхати до себе в рідне місто, навіщо витрачати цей час", - каже Черногоренко.

Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Це питання обговорюється з Генеральним штабом ЗСУ.

Аналогічний підхід стосуватиметься й військово-лікарських комісій.

"Вже до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині", - додала заступниця голови Міноборони.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які не встигли пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, не отримуватимуть штрафів та не будуть оголошені в розшук.

Також повідомлялося, що тепер отримати електронні направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть через Резерв+.