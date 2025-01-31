Походи до ТЦК стануть простішими: що пропонують у Міноборони
У Міністерстві оборони хочуть "відв'язати" необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку
Про це повідомила заступниця голови Міністерства оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.
За її словами, нині відомство проводить важливу реформу екстериторіальності. Тобто, якщо людина стала на облік вперше в одній області, а пізніше почала жити в іншій - вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.
"Екстериторіальність дає більше свободи, більше гнучкості. Ти не маєш їхати до себе в рідне місто, навіщо витрачати цей час", - каже Черногоренко.
Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. Це питання обговорюється з Генеральним штабом ЗСУ.
Аналогічний підхід стосуватиметься й військово-лікарських комісій.
"Вже до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині", - додала заступниця голови Міноборони.
Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які не встигли пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, не отримуватимуть штрафів та не будуть оголошені в розшук.
Також повідомлялося, що тепер отримати електронні направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть через Резерв+.