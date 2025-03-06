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Правоохоронці викрили зловмисників в Одесі. Чоловіки вдягали військову форму і прикидались співробітниками ТЦК. Далі вони "ловили" чоловіків на вулицях і вимагали гроші

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Четверо чоловіків в Одесі вистежували чоловіків призовного віку на вулицях. Вони представлялися співробітниками поліції і ТЦК, а потім - під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови - зловмисники залякували чоловіків та вимагали гроші.

В одному з випадків потерпілий віддав їм 38 тисяч гривень, в іншому - майже 41 тисячу гривень. Після отримання грошей зловмисники "заспокоювали" чоловіків, що нібито їхні дані тепер будуть внесені до бази "Оберіг" і вони не матимуть проблем з мобілізацією. Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишнього начальника одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 мільйонів гривень. Під час розслідування правоохоронці задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта преміальних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень.