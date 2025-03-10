Цифровизация ВЛК: к концу 2025 года рассмотрение дел станет анонимным

В Украине уже к ноябрю 2025 года будет внедрено анонимное рассмотрение дел ВЛК

Об этом заявил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук, передает RegioNews.

По его словам, в Украине активно внедряется цифровизация процесса прохождения военно-врачебных комиссий.

"Первым шагом было сформирование в "Резерв+" направлений на ВЛК в электронной форме. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, желающий пройти ВЛК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", - сказал Гусарук.

Также представитель ТЦК добавил, что уже на последнем третьем этапе цифровизации – военно-врачебные комиссии будут рассматривать анонимизированные дела, и это уже произойдет в этом году.

"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", – проинформировал он.

Как известно, стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. С 1 апреля 2025 г. этот процесс станет обязательным.

Напомним, в Министерстве обороны хотят "отвязать" необходимость приходить именно в тот ТЦК , где человек состоит на учете.

Ранее сообщалось, что получить электронные направления на ВЛК военнообязанные смогут через Резерв+.