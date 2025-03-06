Критична точка: Залужний назвав втрати України у війні з РФ

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Кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни з РФ є критичною. РФ також має дуже вагомі втрати

Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив під час виступу в Школі публічного управління Українського Католицького Університету.

За його словами, чисельність втрат української армії на цьому етапі війни з агресором є "критичною точкою".

"Порахуйте, що таке 50 тисяч із 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася під впливом двох факторів. Перший – це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених. Зараз практично нікому реально воювати", – заявив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Залужний додав, що втрати РФ також дуже вагомі. За його словами, Росія має значно кращу демографічну ситуацію, але "для них теж критична маса щонайменше в 250 тисяч загиблих".

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити чоловіків, щоб відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони воювати? Це інша справа", – підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 881 800 військових, зокрема 1140 – за останню добу.