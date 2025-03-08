Жінки в ЗСУ: понад 5 500 українок служать на передовій

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Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що в ЗСУ служить більш як 70 тисяч жінок. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

"Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості", – розповів заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.

Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

"Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО", – підкреслив Мельник.

За його словами, законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення – від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частка жінок, залучених до протимінної діяльності в Україні, становить понад 35%.