12:20  08 березня
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
13:46  08 березня
СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві
14:32  08 березня
На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
UA | RU
UA | RU
08 березня 2025, 17:14

Жінки в ЗСУ: понад 5 500 українок служать на передовій

08 березня 2025, 17:14
Читайте также на русском языке
фото: Instagram/accidental_moon_genious
Читайте также
на русском языке

Жінки проходять службу в різних військових спеціальностях: медики, зв'язківці, снайпери

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає RegioNews.

Зазначається, що в ЗСУ служить більш як 70 тисяч жінок. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

"Загалом станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права та рівні можливості", – розповів заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар'єрне зростання та військові звання.

Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

"Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО", – підкреслив Мельник.

За його словами, законодавство прямо забороняє дискримінацію, насильство та сексуальні домагання в армії. Відповідальність за такі порушення – від дисциплінарних стягнень до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частка жінок, залучених до протимінної діяльності в Україні, становить понад 35%.

ЗСУ Міноборони гендерні питання посада армія фронт відповідальність
У ЗСУ з'явилася радниця із ґендерних питань: хто очолив посаду
07 березня 2025, 11:10
Критична точка: Залужний назвав втрати України у війні з РФ
06 березня 2025, 16:35
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Ювілейна експедиція: 13 українців вирушили до Антарктики
08 березня 2025, 19:10
Україну засипле снігом із середини березня: де чекати снігопадів
08 березня 2025, 18:25
У Добропіллі вже майже пів сотні поранених внаслідок ракетної атаки
08 березня 2025, 17:33
Переговори України із США в Саудівській Аравії: відомо склад делегації
08 березня 2025, 16:43
У КМІС розповіли, як українці ставляться до Міжнародного жіночого дня
08 березня 2025, 16:12
Атака на Добропілля: зросла кількість поранених
08 березня 2025, 15:37
На Закарпатті водій швидкої перевозив фейкових "медбратів"
08 березня 2025, 15:12
Посол США в Україні відреагувала на удар по Добропіллю
08 березня 2025, 14:49
На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
08 березня 2025, 14:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »