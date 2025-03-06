Франція готова надавати Україні розвіддані замість США

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Про це повідомив телеканал France 24 із посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, передає RegioNews.

"Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям", – заявив очільник оборонного відомства.

За даними джерела Politico, станом на 5 березня українські збройні сили все ще отримували деякі розвідувальні дані від партнерів, але не уточнюється від яких саме країн.

Джерело видання заявило, що 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, в основному від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та передачу розвідувальних даних для України.

Водночас він заявив, що чекає на зняття паузи після повідомлення від президента Володимира Зеленського до його американського колеги Дональда Трампа про готовність до мирних перемовин.

Раніше ми повідомляли, що Україна та США вже обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни.