Стало відомо, скільки Україна планує залучати добровольців на місяць за контрактом для молоді

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Як передає RegioNews, про це повідомляє Economist, покликаючись на неназваного українського чиновника.

Зазначається, що новобранці проходитимуть підготовку за найвищими стандартами в елітних українських бригадах.

Видання пише, що така програма схожа на російську схему вербування: великі бонуси під час підписання контракту, конкурентоспроможна зарплата та можливість звільнитися через рік.

Нагадаємо, на початку лютого президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальні однорічні контракти для українців віком від 18 до 24 років, які бажають долучитися до ЗСУ. Молодим добровольцям обіцяють одноразову виплату в 1 мільйон гривень.

Як повідомлялось, Україна вперше візьме участь у форумі НАТО, присвяченому протидії російським КАБам.