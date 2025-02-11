Мільйон гривень за рік на війні: Зеленський розповів деталі контракту для молоді

фото: Офіс Президента

Контракт на службу в ЗСУ для 18–24-річних передбачатиме можливість заробити за рік мільйон гривень, отримати безкоштовну освіту та пільговий кредит на житло

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на слова Президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

За його словами, спеціальну контрактну пропозицію для 18–24-річних офіційно представлять найближчими днями.

"Найближчими днями всі деталі будуть офіційними. І деякі речі - це те, що людина зможе плюс до всього за рік заробити один мільйон гривень. Окрім цього, молоді люди після року на війні зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад і навчатися безкоштовно, держава все буде оплачувати", - підкреслив Зеленський.

Крім того, держава покриє всі відсотки на іпотеку.

Глава держави наголосив, що контракт експериментальний, і закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський анонсував контракт у війську для людей 18-24 років.

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