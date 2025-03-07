Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників: де зараз найскладніше

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Від початку доби, 7 березня, на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільш активно армія РФ атакує на Торецькому та Покровському напрямках. Складною залишається ситуація у Курській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні українські воїни відбивають дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Росіяни завдали авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників неподалік Загризового, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала сім разів, поблизу Греківки, Торського та в напрямках Нового і Новомихайлівки. Три боєзіткнення досі продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки, але безуспішно.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири спроби окупантів просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру, ще два боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку ворожі війська 13 разів атакували неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Олексіївка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, два боєзіткнення - досі тривають. Авіаударів зазнали Покровськ та Звірове.

В Курській області наші сійська відбили п’ять атак росіян, ще п’ять зіткнень досі тривають.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували 1150 російських військових.