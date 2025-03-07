Россияне продолжают штурмовать позиции украинских защитников: где сейчас сложнее всего

фото: иллюстративное

С начала суток, 7 марта, на фронте произошло 56 боевых столкновений. Наиболее активно армия РФ атакует на Торецком и Покровском направлениях. Сложной остается ситуация в Курской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Сегодня украинские воины отбивают две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Россияне нанесли авиаудар в районе населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении враг штурмует позиции наших защитников неподалеку от Загрызового, в настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала семь раз, вблизи Грековки, Торского и в направлениях Нового и Новомихайловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки, но безуспешно.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают четыре попытки кафиров продвинуться вперед в районах Орехово-Василовки и Временного Яра, еще два боеприкосновения уже завершились. Враг нанес авиаудару по Временному Яру.

На Торецком направлении вражеские войска 13 раз атаковали неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецкого. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Алексеевка, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили девять атак, два боестолкновения - до сих пор продолжаются. Авиаудары получили Покровск и Зверевое.

В Курской области наши российские отбили пять атак россиян, еще пять столкновений до сих пор продолжаются.

Напомним, за последние сутки ВСУ ликвидировали 1150 российских военных.