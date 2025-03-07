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07 березня 2025, 11:10

У ЗСУ з'явилася радниця із ґендерних питань: хто очолив посаду

07 березня 2025, 11:10
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фото: Генштаб ЗСУ
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У Збройних Силах України призначено радницю з ґендерних питань, яка відповідатиме за координацію між різними родами та видами військ і Міністерством оборони, а також за розробку та реалізацію комплексної ґендерної стратегії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Новою радницею стала Оксана Григор'єва – громадська діячка та колишня радниця з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Ґендерна рівність є складовою Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження ґендерної політики також є важливою умовою для вступу України до Європейського Союзу та НАТО", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель.

гендерні питання Генштаб ЗСУ посада радник
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