У ЗСУ з'явилася радниця із ґендерних питань: хто очолив посаду
У Збройних Силах України призначено радницю з ґендерних питань, яка відповідатиме за координацію між різними родами та видами військ і Міністерством оборони, а також за розробку та реалізацію комплексної ґендерної стратегії
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
Новою радницею стала Оксана Григор'єва – громадська діячка та колишня радниця з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.
"Ґендерна рівність є складовою Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження ґендерної політики також є важливою умовою для вступу України до Європейського Союзу та НАТО", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель.