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07 березня 2025, 06:15

ЗСУ отримали вітчизняну систему для створення димової завіси

07 березня 2025, 06:15
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок.

"Ініціація піротехнічних пристроїв регулюється у відповідності із конкретикою завдань. Оператор може керувати системою із безпечного місця. Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик".

Раніше ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.

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