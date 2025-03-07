ЗСУ отримали вітчизняну систему для створення димової завіси

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок.

"Ініціація піротехнічних пристроїв регулюється у відповідності із конкретикою завдань. Оператор може керувати системою із безпечного місця. Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик".

Раніше ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.