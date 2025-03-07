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Президент США Дональд Трамп заявив, що РФ тисне на Україну на полі бою. Тому тепер американський лідер розглядає нові жорсткі санкції проти росіян

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, передає RegioNews.

Президент США заявив, що Росія зараз абсолютно "тисне" на Україну на полі бою. Тому він розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії. За словами Трампа, ці санкції будуть до тих пір, доки не буде досягнуто припинення вогню, і доки не буде остаточної угоди про мирне врегулювання.

"Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякую", - заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що співпраця України та США починає відновлюватися. Це також підтвердив президент Володимир Зеленський під час саміту ЄС. Згодом стало відомо, що вже у вівторок, 11 березня, буде проведена зустріч делегацій України та США.