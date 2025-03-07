За добу ЗСУ ліквідували 1150 окупантів та знищили більше 20 ББМ росіян
Протягом минулої доби, 6 березня, Сили оборони України знищили 1 150 російських загарбників, три танки, понад 20 бойових броньованих машин і більше десятка артсистем ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 883 тисячі військових.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб.
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