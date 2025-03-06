Понад 90 тисяч солдат: Сирський озвучив втрати Росії у 2025 році

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

У 2025 році армія РФ втратила більше 90 тисяч солдат. З кожним днем втрати окупантів зростають

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

"Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу!", – йдеться в повідомленні.

Головком оприлюднив кадри знищення загарбників.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.

Також повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 881 800 військових, зокрема 1140 – за останню добу.