Понад 90 тисяч солдат: Сирський озвучив втрати Росії у 2025 році
У 2025 році армія РФ втратила більше 90 тисяч солдат. З кожним днем втрати окупантів зростають
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.
"Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб. Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу!", – йдеться в повідомленні.
Головком оприлюднив кадри знищення загарбників.
Нагадаємо, раніше Сирський розповів, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.
Також повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 881 800 військових, зокрема 1140 – за останню добу.
США остаточно руйнують світовий порядок: Залужний виступив з заявою про позицію США у війні РФ проти УкраїниВсі новини »
06 березня 2025, 17:07Критична точка: Залужний назвав втрати України у війні з РФ
06 березня 2025, 16:35У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
06 березня 2025, 07:29
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
В Одесі група чоловіків у військовій формі прикидались ТЦК і з погрозами вимагали гроші в чоловіків
06 березня 2025, 22:40Побила і лишила помирати: киянка до смерті забила свою літню матір
06 березня 2025, 22:1012 тисяч доларів за звільнення з ЗСУ: в Одесі викрили військових на хабарях
06 березня 2025, 21:52Отримав відмову і зґвалтував: у Харкові жінка стала жертвою свого знайомого
06 березня 2025, 21:15Нацбанк знову підвищив облікову ставку
06 березня 2025, 21:10Окупанти засудили на 15 років тюрми колишню співробітницю ЗАЕС
06 березня 2025, 20:53В Україні вводять нові правила техогляду автобусів: що зміниться
06 березня 2025, 20:46Затримка постачання F-16: у Бельгії пояснили, коли Україна отримає літаки
06 березня 2025, 20:29Росіяни скинули три КАБи на Краматорськ: виникла масштабна пожежа, є руйнування
06 березня 2025, 20:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »