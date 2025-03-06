Более 90 тысяч солдат: Сырский озвучил потери России в 2025 году

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

В 2025 году армия РФ потеряла более 90 тысяч солдат. С каждым днем потери окrупантов растут

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

"Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость, результативность в боевой работе и твердую веру в нашу Победу!", - говорится в сообщении.

Главком обнародовал кадры уничтожения захватчиков.

Напомним, ранее Сырский рассказал, что у россиян было больше потерь в Бахмуте на Донетчине.

Также сообщалось, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 881 800 военных, в том числе 1140 – за последние сутки.