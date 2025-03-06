Более 90 тысяч солдат: Сырский озвучил потери России в 2025 году
В 2025 году армия РФ потеряла более 90 тысяч солдат. С каждым днем потери окrупантов растут
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
"Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость, результативность в боевой работе и твердую веру в нашу Победу!", - говорится в сообщении.
Главком обнародовал кадры уничтожения захватчиков.
Напомним, ранее Сырский рассказал, что у россиян было больше потерь в Бахмуте на Донетчине.
Также сообщалось, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 881 800 военных, в том числе 1140 – за последние сутки.
США окончательно разрушают мировой порядок: Залужный выступил с заявлением о позиции США в войне РФ против УкраиныВсе новости »
06 марта 2025, 17:07Критическая точка: Залужный назвал потери Украины в войне с РФ
06 марта 2025, 16:35В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
06 марта 2025, 07:29
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Одессе группа мужчин в военной форме притворялась ТЦК и с угрозами требовали деньги у мужчин
06 марта 2025, 22:40Побила и оставила умирать: киевлянка до смерти убила свою пожилую мать
06 марта 2025, 22:1012 тысяч долларов за увольнение из ВСУ: в Одессе разоблачили военных на взятках
06 марта 2025, 21:52Получил отказ и изнасиловал: в Харькове женщина стала жертвой своего знакомого
06 марта 2025, 21:15Нацбанк снова повысил учетную ставку
06 марта 2025, 21:10Оккупанты осудили на 15 лет тюрьмы бывшую сотрудницу ЗАЭС
06 марта 2025, 20:53В Украине вводятся новые правила техосмотра автобусов: что изменится
06 марта 2025, 20:46Задержка поставки F-16: в Бельгии объяснили, когда Украина получит самолеты
06 марта 2025, 20:29Россияне сбросили три КАБа на Краматорск: возник масштабный пожар, есть разрушения
06 марта 2025, 20:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »